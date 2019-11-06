"Шахтар" програв у Загребі "Динамо" матч Юнацької ліги УЄФА

Футболісти донецького "Шахтаря" (вік гравців - до 19-ти років) поступилися у Хорватії одноліткам із загребського "Динамо" (0:1) у 4 турі групового раунду Юнацької ліги УЄФА.

М'яч на 61-й хвилині забив Томіслав Крижманич, повідомляє Укрінформ. Паралельна гра квартету С "Аталанта" (Італія) - "Манчестер Сіті" (Англія) завершилася з рахунком 1:0 на користь футболістів з Апеннін. Гол в активі Роберто Пікколі (36). Читайте також: Букмекери дали прогноз на матч "Динамо" (Загреб) - "Шахтар" Становище команд після 4-го туру: "Динамо" - 8 очок, "Аталанта" - 7, "Манчестер Сіті" - 4, "Шахтар" - 2.