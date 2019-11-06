"Динамо" (Загреб) - "Шахтар": текстова трансляція - сьогодні на Укрінформі

Футболісти донецького "Шахтаря" сьогодні, 6 листопада, проведуть четвертий матч у груповому турнірі Ліги чемпіонів УЄФА, в якому на виїзді зустрінуться із загребським "Динамо".

Гру, яка почнеться о 22.00 на стадіоні "Максимир" у столиці Хорватії Загребі, покаже телеканал "Футбол 1". Текстова трансляція поєдинку - на сайті Укрінформу.

Два тижні тому в Харкові "Шахтар" і "Динамо" забили один одному по два м'ячі і перед протистоянням в Загребі як і раніше мають однакове число очок в групі С. В активі команд перемоги над італійською "Аталантою", у пасиві - поразки від "Манчестер Сіті".

До матчу в третьому турі нинішнього розіграшу "Шахтар" і "Динамо" змагалися в третьому відбірковому раунді Ліги чемпіонів-2008/09, коли "гірники" виграли обидва матчі. Зустріч в Донецьку завершилася з рахунком 2:0, а в Загребі гості перемогли 3:1.

Поєдинок "Динамо" (Загреб) - "Шахтар" обслуговуватиме бригада арбітрів з Німеччини, яку очолює 44-річний Фелікc Брих.

В іншому матчі групи С "Аталанта" в Мілані прийматиме "Манчестер Сіті".

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Шахтар" - 4, "Динамо" - 4, "Аталанта" - 0.