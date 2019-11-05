"Челсі" і "Аякс" забили 8 м'ячів у матчі Ліги чемпіонів УЄФА

У Лізі чемпіонів УЄФА завершилися матчі першого ігрового дня четвертого туру групового етапу розіграшу.

Чинний володар титулу "Ліверпуль" на домашній арені "Енфілд" взяв гору над футболістами "Генка", а переможець Ліги Європи УЄФА-2019 "Челсі" на "Стемфорд Брідж" у Лондоні уник поразки від "Аякса", який догравав матч удев'ятьох, відігравши у підсумку три м'ячі - 4:4, повідомляє Укрінформ.

Результати матчів вівторка.

Група Е:

"Наполі" (Італія) - "Зальцбург" (Австрія) - 2:1

"Ліверпуль" (Англія) - "Генк" (Бельгія) - 2:1.

Турнірне становище: "Ліверпуль" - 9 очок, "Наполі" - 8, "Зальцбург" - 4, "Генк" - 1.

Група F:

"Барселона" (Іспанія) - "Славія" (Чехія) - 0:0

"Боруссія" (Дортмунд, Німеччина) - "Інтер" (Італія) - 3:2.

Турнірне становище: "Барселона" - 8 очок, "Боруссія" - 7, "Інтер" - 4, "Славія - 2.

Група G:

"Ліон" (Франція) - "Бенфіка" (Португалія) - 3:1

"Зеніт" (Росія) - "Лейпциг" (Німеччина) - 0:2.

Турнірне становище: "Лейпциг" - 9 очок, "Ліон" - 7, "Зеніт" - 4, "Бенфіка" - 3.

Група Н:

"Челсі" (Англія) - "Аякс" (Голландія) - 4:4

"Валенсія" (Іспанія) - "Лілль" (Франція) - 4:1.

Турнірне становище: "Аякс" - 7 очок, "Челсі" - 7, "Валенсія" - 7, "Лілль" - 1.

Донецький "Шахтар" проведе матч четвертого туру Ліги чемпіонів в середу, 6 листопада, в Хорватії проти загребського "Динамо". У паралельному поєдинку квартету С італійська "Аталанта" в Мілані протистоятиме англійському "Манчестер Сіті".

Турнірне становище: "Манчестер Сіті" - 9 очок, "Шахтар" - 4, "Динамо" (З) - 4, "Аталанта" - 0.

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