З діючих боксерів Ломаченко найдовше утримує титул чемпіона світу

Українець утримує статус чемпіона світу з боксу 5 років і 4 місяці з червня 2014 року.

Український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг за тривалістю перебування в статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулу. Про це повідомляє британське видання The Sun.

Українець утримує статус чемпіона світу з боксу 5 років і 4 місяці з червня 2014 року, коли він виграв пояс WBO в напівлегкій вазі в поєдинку проти американця Гері Рассела.

У топ-3 рейтингу також увійшли таєць Ваненг Менайотін (4 роки і 11 місяців) і американець Деонтей Вайлдер (4 роки і 9 місяців).

Нагадаємо, в останньому поєдинку Ломаченко переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонський пояс за версією WBC.