З діючих боксерів Ломаченко найдовше утримує титул чемпіона світу
Фото
Укрінформ
Українець утримує статус чемпіона світу з боксу 5 років і 4 місяці з червня 2014 року.
Український боксер Василь Ломаченко очолив рейтинг за тривалістю перебування в статусі чемпіона світу серед чинних володарів титулу. Про це повідомляє британське видання The Sun.
Українець утримує статус чемпіона світу з боксу 5 років і 4 місяці з червня 2014 року, коли він виграв пояс WBO в напівлегкій вазі в поєдинку проти американця Гері Рассела.
У топ-3 рейтингу також увійшли таєць Ваненг Менайотін (4 роки і 11 місяців) і американець Деонтей Вайлдер (4 роки і 9 місяців).
Нагадаємо, в останньому поєдинку Ломаченко переміг Люка Кемпбелла одноголосним рішенням суддів і завоював чемпіонський пояс за версією WBC.