Ломаченко назвав боксерів, з якими хотів би зустрітися в рингу

Чемпіон WBA, WBO у легкій вазі, а також новоспечений “франчайзинговий” чемпіон WBC український боксер Василь Ломаченко назвав боксерів, з якими хотів би вийти в ринг 2020 року.

Василь Ломаченко, зокрема, назвав серед бажаних суперників Джервонту Девіса і Девіна Гейні.

“Бій з Джервонтою Девісом став би хорошим поєдинком і цікавим викликом. Бій з Девіном Гейні теж був би хорошим. Але ми також маємо дочекатися бою Коммі та Лопеса в грудні. Багато розмов про останнього, але спочатку він має перемогти Коммі”, - цитує Ломаченка XSPORT.

Як повідомлялося, під час 57-ї щорічної конвенції Всесвітньої боксерської ради в Канкуні (Мексика) український боксер Василь Ломаченко отримав титул “франчайзингового” чемпіона WBC. Разом із цим обов'язковий претендент по лінії WBC 20-річний американський боксер Девін Гейні, який був тимчасовим володарем пояса в легкій вазі, став повноцінним чемпіоном WBC.

Надання Ломаченку статусу “франчайзингового” чемпіона WBC пов'язують із тим, що промоутер Боб Арум хоче організувати українському боксеру поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем протистояння Річард Коммі - Теофімо Лопес на початку 2020 року.