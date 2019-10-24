Ломаченко отримав статус “франчайзингового” чемпіона WBC

Український боксер Василь Ломаченко, чемпіон WBA, WBO і WBC у легкій вазі, отримав статус “франчайзингового” чемпіона WBC.

Офіційне повідомлення було зроблено на 57-й щорічній конвенції WBC в Канкуні (Мексика), повідомляє офіційний сайт організації.

Титул “франчайзингового” чемпіона надається конкретному боксеру і не передається. Після закінчення кар'єри “франчайзинговий” чемпіон отримує статус “почесного” чемпіона.

Разом із цим обов'язковий претендент по лінії WBC 20-річний американський боксер Девін Хейні, який був тимчасовим володарем пояса в легкій вазі, став повноцінним чемпіоном WBC.

Як повідомляє iSport.ua, надання Ломаченку статусу “франчайзингового” чемпіона WBC пов'язано з тим, що промоутер Боб Арум хоче організувати українському боксеру поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем протистояння Річард Коммі - Теофімо Лопес на початку 2020 року.

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