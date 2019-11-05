На Прикарпатті відбулися змагання «Roksolana TROPHY-2019»

В Івано-Франківській області, на території рогатинських лісів, 47 екіпажів підкорювали екстремальні маршрути на змаганнях «Roksolana TROPHY-2019».

Про це у вівторок, 5 листопада, повідомляє Івано-Франківська облдержадміністрація.

«2-3 листопада на теренах Рогатинського району стартували щорічні змагання з трофі-рейду і джип-тріалу «Roksolana TROPHY-2019». …В них взяли участь 47 екіпажів з Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської, Чернігівської та Чернівецької областей. Упродовж двох днів вони підкорювали екстремальні маршрути рогатинських лісів, аби вибороти першість у відповідній категорії», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що змагання тривали два дні поспіль. Їх мета - популяризація здорового способу життя і активного сімейного відпочинку, а також розвиток автоспорту на теренах України.

Змагалися екіпажі у категоріях TR1, TR2, TR3 та «туризм-авто». Переможці отримали кубки, грамоти й цінні подарунки від спонсорів.

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Трофі-рейди – це змагання з подолання бездоріжжя, в якому беруть участь позашляхові автомобілі, мотоцикли і квадроцикли. Головна відмінність цього заходу від інших автомобільних змагань — для того, щоб виграти, екіпаж повинен одночасно виконати декілька завдань: пройти спецділянку за визначений регламентом час і виконати низку спеціальних завдань на кожному етапі.