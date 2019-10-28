В Ужгороді відбулися змагання з мотокросу на кубок Газуди

У неділю відбулися змагання ІІ етапу особисто-командного чемпіонату Закарпатської області та Кубка Ужгорода з мотоциклетного кросу на приз заслуженого тренера України Степана Газуди.

Про це повідомляє сайт Ужгородської міськради.

"Сьогодні в Ужгороді спортсмени змагалися у ІІ етапі особисто-командного чемпіонату Закарпатської області та Кубка Ужгорода з мотоциклетного кросу на приз заслуженого тренера України Степана Газуди. У змаганнях взяли участь 47 спортсменів – із різних куточків Закарпаття та з багатьох міст України,” - йдеться в повідомленні.

В Ужгороді відбулися змагання з мотокросу / Фото: rada-uzhgorod.gov.ua

Зазначається, що найменшому учаснику перегонів лише 7 років.

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Змагання провели на спецтрасі на околиці Ужгорода. Трасу довжиною 1550 метрів обладнали штучними перешкодами та трамплінами.