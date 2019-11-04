Нападник «Хіміка» Салліван – кращий гравець туру в Суперлізі

Американець також увійшов до символічної збірної туру.

Форвард «Хіміка» Льюїс Салліван визнаний MVP туру в Суперлізі, повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Американець в переможному матчі своєї команди проти «Миколаєва» (77:65) набрав 20 очок, зробив 13 підбирань і віддав 2 передачі.

Наступного туру 8 листопада «Хімік» зіграє на виїзді проти «Харківських Соколів». Зараз чинний чемпіон України посідає друге місце в Суперлізі з п'ятьма перемогами в шести матчах.

Також визначилася символічна збірна туру - крім Саллівана, до неї увійшли Іссуф Санон («Дніпро»), Олександр Бєліков («Черкаські Мавпи»), Сергій Павлов («Київ-Баскет») і Дейонте Сіммонс («Запоріжжя»).