Суперліга: «Хімік» обіграв «Миколаїв»

Команда з Южного здобула п’яту перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» на власному майданчику обіграв «Миколаїв» 77:65. Про це повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон здобув в цьому сезоні вже п’яту перемогу, впевнено обігравши вдома «Миколаїв» 77:65. Найрезультативніші гравці матчу: Льюїс Салліван (20 очок) – «Хімік», Максим Луценко (18 очок) – «Миколаїв».

Після цієї перемоги «Хімік» набрав 11 очок і піднявся на 2-е місце. А лідирує в чемпіонаті «Прометей», в активі новачка 6 перемог і 13 очок.

Нагадаємо, 1 листопада «Черкаські Мавпи» на власному майданчику програли «Запоріжжю» 95:97.