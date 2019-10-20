Суперліга: «Хімік» з труднощами обіграв «Запоріжжя»

Команда з Южного здобула четверту перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Хімік» обіграв в гостях «Запоріжжя» 88:81. Про це повідомляє Укрінформ.

Чинний чемпіон країни зумів перемогти в Запоріжжі лише завдяки кращій реалізації в останній чверті. 88:81 – четверта перемога «Хіміка» в сезоні. Найрезультативніші гравці матчу: Брендон Рендольф (22 очка) – «Запоріжжя», Льюїс Салліван і Айзея Вільямс (обидва по 19 очок) – «Хімік».

Після цієї перемоги «Хімік» набрав 9 очок і наздогнав «Дніпро», який посідає друге місце в турнірній таблиці Суперліги. А лідирує новачок – «Прометей», який виграв усі матчі і набрав 10 очок.

Нагадаємо, 19 жовтня «Дніпро» лише в останніх атаках зумів дотиснути «Миколаїв» - 80:73.