Верняєв і Варінська вибороли “срібло” Кубка Швейцарії

Українські гімнасти Олег Верняєв і Діана Варінська вибороли срібні нагороди на Кубку Швейцарії, що проходив у Цюриху (Швейцарія).

Міжнародний турнір (Swiss Cup Zurich) із більш ніж тридцятирічною історією має оригінальний формат. Нагороди розігруються серед команд, які складаються з одного чоловіка та однієї жінки. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

Усього у змаганнях брали участь 10 дуетів.

Як повідомляє XSPORT, на першому етапі найменший результат показали дуети з Канади і Швейцарії. На другому українці були третіми і вийшли в півфінал на Швейцарію, а Франція, Росія, Південна Корея і Нідерланди завершили свої виступи.

У півфіналі Варінська (на колоді) і Верняєв (на коні) обійшли швейцарців і вийшли у фінал до американців. Варінська виступала на різновисоких брусах, Верняєв - на паралельних. У підсумку американці набрали на 1,5 бала більше і стали переможцями змагань у Цюриху.

Фото: Facebook/Swiss Cup Zürich