Українські гімнасти вибороли три “золота” на меморіалі Артура Гандера

Українські гімнасти вибороли чотири нагороди на міжнародному турнірі “Меморіал Артура Гандера”.

На 36-му турнірі Memorial Arturo Gander у Швейцарії українські гімнасти Олег Верняєв і Діана Варінська вибороли 3 золоті та 1 бронзову нагороди. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Три “золота” і “бронза”. Українські гімнасти успішно виступили на 36-му "Меморіалі Артура Гандера" у Швейцарії. Олег Верняєв зробив золотий дубль, вигравши багатоборство і бруси. Діана Варінська до “бронзи” у багатоборстві додала нагороду найвищої проби у вільних вправах”, - йдеться в повідомленні.

Міжнародний турнір Memorial Arturo Gander був започаткований 1984 року у місті К’яссо на честь президента Міжнародної федерації. Традиційно в ньому беруть участь найкращі гімнасти з усього світу, які є переможцями Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.