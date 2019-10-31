Українські гімнасти вибороли три “золота” на меморіалі Артура Гандера

Українські гімнасти вибороли три “золота” на меморіалі Артура Гандера

Укрінформ
Українські гімнасти вибороли чотири нагороди на міжнародному турнірі “Меморіал Артура Гандера”.

На 36-му турнірі Memorial Arturo Gander у Швейцарії українські гімнасти Олег Верняєв і Діана Варінська вибороли 3 золоті та 1 бронзову нагороди. Про це повідомляє НОК України у Facebook.

“Три “золота” і “бронза”. Українські гімнасти успішно виступили на 36-му "Меморіалі Артура Гандера" у Швейцарії. Олег Верняєв зробив золотий дубль, вигравши багатоборство і бруси. Діана Варінська до “бронзи” у багатоборстві додала нагороду найвищої проби у вільних вправах”, - йдеться в повідомленні.

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Міжнародний турнір Memorial Arturo Gander був започаткований 1984 року у місті К’яссо на честь президента Міжнародної федерації. Традиційно в ньому беруть участь найкращі гімнасти з усього світу, які є переможцями Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи.

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