Суперліга: «Київ-Баскет» розгромив «Запоріжжя»

Третя перемога киян у п’яти матчах цього сезону.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Київ-Баскет» на власному майданчику впевнено обіграв «Запоріжжя» 110:73. Про це повідомляє Укрінформ.

«Київ-Баскет» одразу пішов у відрив і з кожною чвертю лише збільшував свою перевагу. У підсумку, кияни розгромили «Запоріжжя» 110:73.

Найрезультативніші гравці матчу: Максим Пустозвонов (18 очок) – «Київ-Баскет», Дейонте Сіммонс (18 очок) – «Запоріжжя».

В турнірній таблиці Суперліги «Київ-Баскет» перемістився на 7-у позицію, набравши 8 очок після 5 матчів. А лідирує в чемпіонаті «Прометей», в активі новачка 6 перемог і 13 очок.

Нагадаємо, сьогодні «Дніпро» на власному майданчику обіграв «Одесу» 84:70.