Суперліга: «Запоріжжя» здобуло важку перемогу в Черкасах

Запоріжці обірвали невдалу серію з трьох поразок.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Черкаські Мавпи» на власному майданчику програли «Запоріжжю» 95:97. Про це повідомляє Укрінформ.

У цілком рівному матчі усе вирішилось на останній хвилині. «Запоріжжя» за рахунок дальнього влучання і реалізації штрафних обіграли «Черкаських Мавп» 97:95. «Запоріжжя» здобуло третю перемогу в сезоні і обірвало серію з трьох поразок поспіль.

Після цієї перемоги «Запоріжжя» набрало 10 очок і піднялось на 3-є місце. «Черкаські Мавпи» посідають другу позицію в лізі – 11 очок. А лідирує в чемпіонаті «Прометей», який набрав 13 очок.

Нагадаємо, 31 жовтня в матчі аутсайдерів «Одеса» на власному майданчику обіграла «Миколаїв» 74:73.