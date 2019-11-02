АПЛ: «Ман Сіті» і «Ліверпуль» здобули вольові перемоги
В матчах 11-го туру чемпіонату англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Манчестер Сіті» обіграв вдома «Саутгемптон» 2:1, а «Ліверпуль» з тим же рахунком переміг на виїзді «Астон Віллу». Про це повідомляє Укрінформ.
«Ман Сіті» несподівано програв перший тайм аутсайдеру АПЛ – «Саутгемптону». У гостей на 13-й хвилині відзначився Ворд-Проуз. Лише на 70-й хвилині Агуеро рахунок зрівняв. А на останніх хвилинах матчу Вокер приніс «Ман Сіті» вольову перемогу 2:1.
Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко не потрапив до заявки на матч через травму. В цьому сезоні в АПЛ Зінченко зіграв 7 матчів.
В Бірмінгемі «Ліверпуль» також програв перший тайм. За «Астон Віллу» забив Трезеге. Три очки «Ліверпулю» принесли голи в кінці поєдинку. Відзначились Робертсон і Мане. 2:1 – важка перемога «Червоних».
Після 11-и турів лідер чемпіонату «Ліверпуль» випереджає «Ман Сіті» на 6 очок.