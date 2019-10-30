Зінченко увійшов до ТОП-5 кращих флангових захисників за версією CIES
Український захисник англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко посів у ньому 4 місце, повідомляє Tribuna.com.
Олександр Зінченко отримав від CIES Football Observatory 84,7 бала. Очолив рейтинг Ендрю Робертсон із “Ліверпуля” (86,7), друге місце посів Йозуа Кіммі з мюнхенської “Баварії” (85,7), третє - Хуан Бернат із французького “ПСЖ” (85,1).
Best performing full-backs in the big-5 so far this season? @cies_football algorithm says #robertson 👏 #kimmich & @JuanBernat also in the top 3! Mine the data ➡️ https://t.co/c0Xxg6FCDE pic.twitter.com/xdLEFEJXNJ— CIES Football Obs (@CIES_Football) 29 жовтня 2019 р.
Рейтинг складений на підставі ефективності індивідуальних і колективних дій кожного футболіста.
Нагадаємо, наразі Олександр Зінченко відновлюється після операції на коліні, проведеної днями в Барселоні. За словами головного тренера “Ман Сіті” Хосепа Гвардіоли, український футболіст пропустить 4-5 тижнів.
У нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів за "Ман Сіті" дев'ять ігор у всіх турнірах.
Фото: Instagram