Зінченко увійшов до ТОП-5 кращих флангових захисників за версією CIES

Дослідницький центр CIES Football Observatory опублікував рейтинг кращих флангових захисників сезону серед п’яти провідних чемпіонатів Європи.

Український захисник англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко посів у ньому 4 місце, повідомляє Tribuna.com.

Олександр Зінченко отримав від CIES Football Observatory 84,7 бала. Очолив рейтинг Ендрю Робертсон із “Ліверпуля” (86,7), друге місце посів Йозуа Кіммі з мюнхенської “Баварії” (85,7), третє - Хуан Бернат із французького “ПСЖ” (85,1).

Рейтинг складений на підставі ефективності індивідуальних і колективних дій кожного футболіста.

Нагадаємо, наразі Олександр Зінченко відновлюється після операції на коліні, проведеної днями в Барселоні. За словами головного тренера “Ман Сіті” Хосепа Гвардіоли, український футболіст пропустить 4-5 тижнів.

У нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів за "Ман Сіті" дев'ять ігор у всіх турнірах.

Фото: Instagram