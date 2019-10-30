Зінченко увійшов до ТОП-5 кращих флангових захисників за версією CIES

Зінченко увійшов до ТОП-5 кращих флангових захисників за версією CIES

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Укрінформ
Дослідницький центр CIES Football Observatory опублікував рейтинг кращих флангових захисників сезону серед п’яти провідних чемпіонатів Європи.

Український захисник англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко посів у ньому 4 місце, повідомляє Tribuna.com.

Олександр Зінченко отримав від CIES Football Observatory 84,7 бала. Очолив рейтинг Ендрю Робертсон із “Ліверпуля” (86,7), друге місце посів Йозуа Кіммі з мюнхенської “Баварії” (85,7), третє - Хуан Бернат із французького “ПСЖ” (85,1).

Рейтинг складений на підставі ефективності індивідуальних і колективних дій кожного футболіста.

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Нагадаємо, наразі Олександр Зінченко відновлюється після операції на коліні, проведеної днями в Барселоні. За словами головного тренера “Ман Сіті” Хосепа Гвардіоли, український футболіст пропустить 4-5 тижнів.

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Допис, поширений Vlada (@v.lada_sedan)

У нинішньому сезоні Олександр Зінченко провів за "Ман Сіті" дев'ять ігор у всіх турнірах.

Фото: Instagram

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