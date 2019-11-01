Вернидуб не підтвердив, що працюватиме в Білорусі

Як стверджують ЗМІ, український тренер повинен 4 листопада очолити «Шахтар» (Солігорськ).

Український фахівець Юрій Вернидуб не підтвердив інформацію про призначення головним тренером білоруського «Шахтаря» (Солігорськ) 4 листопада. Про це він розповів Tribuna.com.

«Коли це трапиться - я вам першим скажу. Але вперше чую, що в понеділок маю очолити «Шахтар». Підстави для таких чуток є? Я не знаю, про що ви говорите. На даний момент не можу сказати, що прийняв Солігорськ», - сказав Вернидуб.

Сьогодні Sport Arena опублікувала інформацію, що Вернидуба представлять в якості головного тренера солігорського «Шахтаря» в понеділок 4 листопада.

На посаді головного тренера солігорського «Шахтаря» Вернидуб повинен змінити російського фахівця Сергія Ташуєва, з яким керівництво клубу не стало продовжувати контракт. «Шахтар» (Солігорськ) після 26 турів займає третє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 58 очок. Відставання від лідера чемпіонату «Динамо-Брест» складає 11 очок за чотири тури до закінчення чемпіонату.

Нагадаємо, Вернидуб працював головним тренером «Зорі» з осені 2011 року. В кінці травня 2019 року він залишив луганський клуб, а його місце зайняв Віктор Скрипник.

Під керівництвом Вернидуба «Зоря» вперше в історії виграла бронзові медалі чемпіонату України (в сезоні 2016/17) і грали в Лізі Європи.