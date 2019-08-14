Вернидуб відповів на запитання, чи готовий він очолити київське "Динамо"
Укрінформ
Колишній головний тренер луганського футбольного клубу “Зоря” Юрій Вернидуб відповів на запитання, чи готовий він очолити київське “Динамо” після звільнення Олександра Хацкевича.
Юрій Вернидуб у розмові з кореспондентом Football.ua, зокрема, зазначив, що до нього з цього приводу ніхто не звертався.
"Чи готовий я очолити “Динамо”? А що це ви такі питання задаєте? Я жалкую про звільнення Хацкевича, але це життя. У мене ніколи ні з ким не було розмов. І зараз мені ніхто не дзвонив. З чого ви берете, що я повинен стати тренером “Динамо”?
Відпустка проходить добре, по-домашньому. Будинок, сім'я, вивчення англійської мови", - заявив Вернидуб.
Як повідомлялося, 14 серпня київський футбольний клуб “Динамо” повідомив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Хацкевичем. Також клуб звільнив і весь тренерський штаб першої команди.
Фото: ФК "Зоря"