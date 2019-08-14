Колишній головний тренер луганського футбольного клубу “Зоря” Юрій Вернидуб відповів на запитання, чи готовий він очолити київське “Динамо” після звільнення Олександра Хацкевича.

Юрій Вернидуб у розмові з кореспондентом Football.ua, зокрема, зазначив, що до нього з цього приводу ніхто не звертався.

"Чи готовий я очолити “Динамо”? А що це ви такі питання задаєте? Я жалкую про звільнення Хацкевича, але це життя. У мене ніколи ні з ким не було розмов. І зараз мені ніхто не дзвонив. З чого ви берете, що я повинен стати тренером “Динамо”?

Відпустка проходить добре, по-домашньому. Будинок, сім'я, вивчення англійської мови", - заявив Вернидуб.

Як повідомлялося, 14 серпня київський футбольний клуб “Динамо” повідомив про припинення співпраці з головним тренером Олександром Хацкевичем. Також клуб звільнив і весь тренерський штаб першої команди.

Фото: ФК "Зоря"