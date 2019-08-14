Київське “Динамо” звільнило Хацкевича з посади головного тренера

Київський футбольний клуб “Динамо” припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем.

Про це 14 серпня повідомила пресслужба ФК “Динамо”.

“Футбольний клуб “Динамо” (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем. Разом із ним звільнений весь тренерський штаб першої команди. ФК “Динамо” (Київ) дякує Олександру Хацкевичу і його помічникам за проведену протягом більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти київського "Динамо" зіграли у вівторок, 13 серпня, унічию 3:3 з бельгійським "Брюгге" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА. М'ячі на київському НСК "Олімпійський" забили Віталій Буяльський (6) і Володимир Шепелєв (50) - у динамівців; Сімон Делі (38), Рууд Вормер (88) та Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Ще один м'яч на 90+3 хвилині зрізав у власні ворота гравець гостей Брендон Мехеле.

“Динамо” не змогло пройти в плей-офф Ліги чемпіонів за сумою двох матчів із "Брюгге" (0:1, 3:3) і далі продовжить виступи відразу в груповому раунді Ліги Європи.

Нагадаємо, Олександр Хацкевич очолив київське "Динамо" в червні 2017 року. На початку червня 2019 року керівництво "Динамо" підписало новий контракт із 45-річним білоруським фахівцем, розрахований на 2 роки.

"У новому сезоні завдання стоять однозначні - потрапити в Лігу чемпіонів, боротися за чемпіонство і Кубок, тому що "Динамо" вже три сезони не виграє титули", - окреслив завдання під час підписання контракту президент клубу Ігор Суркіс.