Тайсон, Мораес, Миколенко, Ледньов – претенденти на кращого гравця УПЛ у жовтні
Українська Прем'єр ліга представила претендентів на звання кращого гравця чемпіонату в жовтні, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Претенденти на звання кращого гравця УПЛ в жовтні:
Артем Бесєдін (нападник, «Динамо»);
Євген Гальчук (голкіпер, «Маріуполь»);
Богдан Ледньов (півзахисник, «Зоря»);
Віталій Миколенко (захисник, «Динамо»);
Жуніор Мораес (нападник, «Шахтар»);
Юрій Паньків (голкіпер, «Олександрія»);
Тайсон (півзахисник, «Шахтар»);
Денис Фаворов (півзахисник, «Десна»).
Кращими гравцями трьох турів УПЛ в жовтні визнали Артема Бесєдіна (10-й тур), Віталія Миколенка (11-й) і Богдана Ледньова (12-й).
Нагадаємо, кращим гравцем чемпіонату в серпні став нападник «Зорі» Назарій Русин, у вересні - захисник луганчан Богдан Михайличенко.