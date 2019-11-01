Тайсон, Мораес, Миколенко, Ледньов – претенденти на кращого гравця УПЛ у жовтні

Тайсон, Мораес, Миколенко, Ледньов – претенденти на кращого гравця УПЛ у жовтні

Укрінформ
До числа претендентів також потрапили два воротарі – Паньків і Гальчук.

Українська Прем'єр ліга представила претендентів на звання кращого гравця чемпіонату в жовтні, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Претенденти на звання кращого гравця УПЛ в жовтні:

Артем Бесєдін (нападник, «Динамо»);

Євген Гальчук (голкіпер, «Маріуполь»);

Богдан Ледньов (півзахисник, «Зоря»);

Віталій Миколенко (захисник, «Динамо»);

Жуніор Мораес (нападник, «Шахтар»);

Юрій Паньків (голкіпер, «Олександрія»);

Тайсон (півзахисник, «Шахтар»);

Денис Фаворов (півзахисник, «Десна»).

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Кращими гравцями трьох турів УПЛ в жовтні визнали Артема Бесєдіна (10-й тур), Віталія Миколенка (11-й) і Богдана Ледньова (12-й).

Нагадаємо, кращим гравцем чемпіонату в серпні став нападник «Зорі» Назарій Русин, у вересні - захисник луганчан Богдан Михайличенко.

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