Богдан Ледньов – кращий гравець 12-го туру УПЛ

Ледньов належить «Динамо» і грає за «Зорю» на правах оренди.

Півзахисник «Зорі» Богдан Ледньов визнаний кращим гравцем 12-го туру чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

21-річний гравець обійшов у голосуванні воротаря «Олександрії» Юрія Паньківа і свого одноклубника Дмитра Хльобаса.

Футболіст взяв активну участь в розгромі «Ворскли» - 4:0. Богдан відзначився голом і результативною передачею. У нинішньому сезоні Ледньов відіграв в УПЛ 11 матчів, забивши 7 м’ячів.

«Зоря» посідає четверту позицію в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Наступний матч підопічні Віктора Скрипника проведуть 30 жовтня в Кубку України проти «Олександрії».