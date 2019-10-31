Суперліга: «Одеса» перемогла в битві аутсайдерів

Одесити вирвали перемогу у «Миколаєва».

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. В матчі аутсайдерів «Одеса» на власному майданчику обіграла «Миколаїв» 74:73. Про це повідомляє Укрінформ.

Лише в останній чверті одесити зуміли наздогнати гостей в рахунку, вийти вперед і втримати перевагу в одне очко за 11 секунд до завершення гри. 74:73 – друга перемога «Одеси» в сезоні.

Найрезультативніші гравці матчу: Брюс Мейсі (19 очок) – «Одеса», Максим Луценко (19 очок) – «Миколаїв».

«Одеса» набрала 8 очок і піднялась на 5-е місце в турнірній таблиці. А лідирує в чемпіонаті «Прометей», який набрав 13 очок.

Нагадаємо, в попередньому матчі «Прометей» зазнав першої поразки в сезоні, програвши «Черкаським Мавпам» 85:90.