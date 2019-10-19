Суперліга: «Дніпро» вирвав перемогу у «Миколаєва»

Команда з Дніпра виграла на старті чотири матчі з п’яти.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Дніпро» обіграв в гостях «Миколаїв» 80:73. Про це повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» мав комфортну перевагу перед великою перервою, але потім розгубив увесь відрив і лише в останніх атаках зумів дотиснути «Миколаїв» - 80:73. Найрезультативніші гравці матчу: Іссуф Санон (16 очок) – «Дніпро» та Сергій Приймак (16 очок) – «Миколаїв».

Після цієї перемоги «Дніпро» набрав 9 очок і піднявся на друге місце в турнірній таблиці Суперліги. А лідирує новачок – «Прометей», який виграв усі матчі і набрав 10 очок.

Нагадаємо, 18 жовтня «Одеса» перемогла на виїзді «Запоріжжя» 87:77, «Черкаські Мавпи» завдали поразки «Київ-Баскет» - 85:77, а новачок ліги – «Прометей» обіграв вдома «Хімік» 83:72.