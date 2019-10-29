Лень набрав 5 очок в матчі НБА “Атланта” - “Філадельфія”

Український баскетболіст американського клубу “Атланта Гокс” Олексій Лень взяв участьу матчі НБА проти “Філадельфії”.

Поєдинок “Атланта Гокс” - “Філадельфія Севенті Сіксерс” завершився з рахунком 103:105, а Олексій Лень відіграв у ньому 18 хвилин. Про це повідомляє Sport Arena.

За час, проведений на майданчику, український центровий зробив 5 очок, виконав 2/3 двоочкових, 1/2 штрафних, зробив 3 підбирання, 3 передачі та 1 перехоплення.

Відео кращих моментів матчу:

Для Леня ця гра з “Філадельфією” наразі є найрезультативнішою з трьох матчів “Атланти” в НБА.

Раніше він набрав 4 очки в матчі з “Детройтом” (117: 100) і 3 очки — з “Орландо” (103:99).

Фото: nba.com/hawks