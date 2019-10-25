Лень допоміг “Аталанті” обіграти “Детройт” у першому матчі сезону НБА

Український центровий американського баскетбольного клубу “Аталанта Гокс” Олексій Лень допоміг своїй команді обіграти “Детройт Пістонс” у своєму першому матчі сезону-2019/20 регулярного чемпіонату НБА.

Поєдинок “Детройт Пістонс” (1-1) — “Атланта Гокс” завершився з рахунком 100:117. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Український центровий “Атланти” Олексій Лень відіграв на майданчику 23 хвилини зі старту, за які набрав 4 очки, зробив 6 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення і 1 блок-шот.

Відео кращих моментів матчу:

Зазначимо, що в цьому матчі одноклубник Леня встановив унікальне досягнення в НБА - 42-річний атакуючий захисник Вінс Картер розпочав свій 22-й сезон у найсильнішій лізі світу. Ще жоден баскетболіст не виступав так довго.