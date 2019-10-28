Букмекери дали прогноз на матч Кубка України "Динамо" - "Шахтар"
Букмекери вважають фаворитом цього протистояння "Шахтар", повідомляє Укрінформ.
Букмекерська контора 1xBet на перемогу киян приймає ставки з коефіцієнтом 3,58, на нічию - 3,74, на успіх донеччан - 1,984, повідомляє Укрінформ.
До цього гранди українського футболу зустрічалися в Кубку країни 15 разів. У фінальних матчах команди мають по 5 перемог. А ось на більш ранніх стадіях розіграшу незмінно вигравали донеччани: у півфіналі сезону-2008/2009 - 2:0, у чвертьфіналі-2009/2010 - 2:0 та 2018/2019 - 1:1 (пенальті 4:3), в 1/8 фіналу-2011/2012 - 3:2, в 1/16 фіналу-2012/2013 - 4:1.
Усього "Шахтар" ставав володарем Кубка незалежної України 13 раз, "Динамо" - 11.
Головним арбітром цього матчу призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Лайнсмени - Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Микола Балакін (Київська область).
Зустріч розпочнеться у середу на столичному НСК "Олімпійський" о 19.30. Телетрансляція пройде на каналі "2+2".
В інших поєдинках 1/8 фіналу Кубка України зіграють такі пари команд:
"Колос" (Ковалівка) - "Ворскла" Полтава)
"Минай" - "Львів"
"Миколаїв" - "Десна" (Чернігів)
"Альянс" (Липова Долина) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)
"Інгулець" - "Дніпро-1"
"Маріуполь" - "Олімпік" (Донецьк)
"Олександрія" - "Зоря" (Луганськ).