Букмекери дали прогноз на матч Кубка України "Динамо" - "Шахтар"

У середу, 30 жовтня, футболісти київського "Динамо" приймають донецький "Шахтар" в 1/8 фіналу розіграшу Кубка України.

Букмекери вважають фаворитом цього протистояння "Шахтар", повідомляє Укрінформ.

Букмекерська контора 1xBet на перемогу киян приймає ставки з коефіцієнтом 3,58, на нічию - 3,74, на успіх донеччан - 1,984, повідомляє Укрінформ.

До цього гранди українського футболу зустрічалися в Кубку країни 15 разів. У фінальних матчах команди мають по 5 перемог. А ось на більш ранніх стадіях розіграшу незмінно вигравали донеччани: у півфіналі сезону-2008/2009 - 2:0, у чвертьфіналі-2009/2010 - 2:0 та 2018/2019 - 1:1 (пенальті 4:3), в 1/8 фіналу-2011/2012 - 3:2, в 1/16 фіналу-2012/2013 - 4:1.

Усього "Шахтар" ставав володарем Кубка незалежної України 13 раз, "Динамо" - 11.

Головним арбітром цього матчу призначений Віктор Копієвський з Кропивницького. Лайнсмени - Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон), четвертий рефері - Микола Балакін (Київська область).

Зустріч розпочнеться у середу на столичному НСК "Олімпійський" о 19.30. Телетрансляція пройде на каналі "2+2".

В інших поєдинках 1/8 фіналу Кубка України зіграють такі пари команд:

"Колос" (Ковалівка) - "Ворскла" Полтава)

"Минай" - "Львів"

"Миколаїв" - "Десна" (Чернігів)

"Альянс" (Липова Долина) - "Гірник-Спорт" (Горішні Плавні)

"Інгулець" - "Дніпро-1"

"Маріуполь" - "Олімпік" (Донецьк)

"Олександрія" - "Зоря" (Луганськ).