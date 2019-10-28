“Динамо” і “Шахтар” в 1/8 фіналу Кубка України розсудить Копієвський

Стали відомі головні арбітри матчів 1/8 фіналу Кубка України з футболу, які проходитимуть 30 жовтня.

Центральний поєдинок 1/8 фіналу Кубка України з футболу між київським клубом “Динамо” і донецьким клубом “Шахтар” розсудить бригада арбітрів на чолі з Віктором Копієвським із Кропивницького. Про це повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ).

Допомагатимуть йому Андрій Скрипка (Кропивницький) та Володимир Володін (Херсон).

Матч відбудеться на НСК "Олімпійський" і розпочнеться о 19.30.

У нинішньому сезоні команди зустрічалися двічі. У Суперкубку України “Динамо” перемогло з рахунком 2:1, а в чемпіонаті України з рахунком 2:1 переміг “Шахтар”.

На інших поєдинках 1/8 фіналу Кубка України з футболу головними арбітрами працюватимуть:

“Колос” - “Ворскла”, Максим Козиряцький (Запоріжжя);

“Минай” - ПФК “Львів”, Олександр Омельченко (Слов'янськ);

“Миколаїв” - “Десна”, Олександр Шандор (Львів);

“Альянс” - “Гірник-Спорт”, Роман Блавацький (Львів);

“Інгулець” - СК “Дніпро-1”, Олександр Дердо (Чорноморськ);

“Маріуполь” - “Олімпік”, Юрій Іванов (Донецька область);

“Олександрія” - “Зоря”, Ігор Пасхал (Херсон).

Фото: shakhtar.com