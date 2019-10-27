"Шахтар" зіграв внічию з "Олександрією" у чемпіонаті України з футболу

Донецький "Шахтар" втратив перші очки у чемпіонаті України з футболу-2019/20 серед команд Прем'єр-ліги.

У 12-му турі національної першості "Шахтар" на ОСК "Металіст" у Харкові розійшовся миром з "Олександрією" - 0:0, повідомляє Укрінформ.

Команди догравали поєдинок у меншості: Алан Патрік отримав червону картку на 76-й хвилині, а Дмитро Шастал достроково залишив поле на 84-й.

Результати інших матчів 12-го туру:

"Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка) - 2:0

голи: Ігор Крюханцев (39-та хвилина), Дмитро Топалов (86);

"Олімпік" (Донецьк) - "Дніпро-1" - 3:2

голи: Максим Тейшейра (11), Андрій Кравчук (69), Роман Вантух (81) - Ігор Когут (4), Олександр Назаренко (71);

"Зоря" (Луганськ) - "Ворскла" (Полтава) - 4:0

голи: Назарій Русин (16), Владлен Юрченко (45+2, з пенальті), Владислав Кабаєв (61), Богдан Лєднєв (77);

"Львів" - "Десна" (Чернігів) - 1:4

голи: Жозе Вітор (61) - Денис Фаворов (2, з пенальті), Дмитро Хльобас (9, 46), Максим Дегтярьов (41);

"Динамо" (Київ) - "Карпати" (Львів) - 1:1

голи: Беньямін Вербич (50) - Артем Шабанов (85 - автогол).

Турнірне становище: "Шахтар" - 34 очки, "Динамо" - 24, "Десна" - 23, "Зоря" - 22, "Олександрія" - 20, "Маріуполь" - 16, "Колос" - 14, "Дніпро-1" - 11, "Олімпік" - 11, "Карпати" - 10, "Ворскла" - 8, "Львів" - 8.