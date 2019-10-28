Андрій Ткачук із рекордом України виступив на ЧС з 24-годинного бігу

В Альбі завершився чемпіонат світу з 24-годинного бігу.

Український бігун Андрій Ткачук із рекордом України замкнув десятку найсильніших. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Андрій Ткачук за 24 години подолав 262,788 км, які стали новим рекордом України. Попереднє досягнення - 260,180 км трималося 28 років. Його автором був Валерій Христенок.

Чемпіоном світу-2019 став Литовець Александр Сорокін - 278,973 км.

У змаганнях жінок серед 50-ти найкращих фінішувала українка Олена Шевченко. За 24 години вона подолала 203,022 км і з цим результатом стала 44-ю. А чемпіонкою світу із найвищим світовим досягненням стала американка Камій Еррон - 270,116 км.

Як повідомлялося, чемпіонат світу з 24-годинного бігу проходив 26-27 жовтня в Альбі (Франція). У складі збірної України змагалися 14 спортсменів: 7 чоловіків та 7 жінок.