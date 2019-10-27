"Львів" програв "Десні" домашній поєдинок футбольної Прем'єр-ліги України

Футбольний клуб "Львів" з рахунком 1:4 поступився чернігівській "Десні" у матчі 12-го туру чемпіонату України серед команд Прем'єр-ліги.

М'ячі на львівському стадіоні "Україна" забили Денис Фаворов, який на 2-й хвилині реалізував пенальті, Дмитро Хльобас (9, 46) та Максим Дегтярьов (41) - у "Десни"; Жозе Вітор (61) - у складі "Львова", повідомляє Укрінформ.

На 81-й хвилині за другу жовту картку Ренанн залишив господарів у меншості.

Завершиться тур недільними поєдинками донецького "Шахтаря" з "Олександрією", київського "Динамо" з львівськими "Карпатами".

Результати інших матчів 12-го туру:

"Маріуполь" - "Колос" (Ковалівка) - 2:0

голи: Ігор Крюханцев (39-та хвилина), Дмитро Топалов (86);

"Олімпік" (Донецьк) - "Дніпро-1" - 3:2

голи: Максим Тейшейра (11), Андрій Кравчук (69), Роман Вантух (81) - Ігор Когут (4), Олександр Назаренко (71);

"Зоря" (Луганськ) - "Ворскла" (Полтава) - 4:0

голи: Назарій Русин (16), Владлен Юрченко (45+2, з пенальті), Владислав Кабаєв (61), Богдан Лєднєв (77).

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки (після 11-ти ігор), "Десна" - 20 (12), "Динамо" - 23 (11), "Зоря" - 22 (12), "Олександрія" - 19 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Колос" - 14 (12), "Дніпро-1" - 11 (12), "Олімпік" - 11 (12), "Карпати" - 9 (11), "Ворскла" - 8 (12), "Львів" - 8 (12).