"Зоря" розгромила "Ворсклу" у чемпіонаті України з футболу

Футболісти луганської "Зорі" з рахунком 4:0 обіграли у суботу полтавську "Ворсклу" матчі 12-го туру чемпіонату України серед клубів Прем'єр-ліги.

М'ячі на "Славутич-Арені" у Запоріжжі забили Назарій Русин (16-та хвилина), Владлен Юрченко (45+2, з пенальті), Владислав Кабаєв (61) та Богдан Лєднєв (77), повідомляє Укрінформ.

На 56-й хвилині у складі "Ворскли" вилучений з поля Володимир Баєнко.

Паралельний поєдинок на київському стадіоні "Динамо" між донецьким "Олімпіком" та "Дніпром-1" також був результативним. Переміг "Олімпік" - 3:2.

Голи: Максим Тейшейра (11), Андрій Кравчук (69), Роман Вантух (81) - Ігор Когут (4), Олександр Назаренко (71).

Вилучення: Олександр Сафронов ("Дніпро-1", 68).

Як інформувало агентство, у стартовому матчі туру "Маріуполь" здолав ковалівський "Колос" - 2:0.

На маріупольському стадіоні імені Володимира Бойка відзначилися Ігор Крюханцев (39-та хвилина) та Дмитро Топалов (86).

Вилучення: Максим Максименко ("Колос", 90).

Завершиться 12-й тур у неділю, 27 жовтня, поєдинками "Львова" з чернігівською "Десною" (початок о 14.00, транслюватиме телеканал "Футбол 1"), донецького "Шахтаря" з "Олександрією" (17.00, "Футбол 1"), київського "Динамо" з львівськими "Карпатами" (17.00, "2+2").

Турнірне становище: "Шахтар" - 33 очки (після 11-ти ігор), "Динамо" - 23 (11), "Зоря" - 22 (12), "Десна" - 20 (11), "Олександрія" - 19 (11), "Маріуполь" - 16 (12), "Колос" - 14 (12), "Дніпро-1" - 11 (12), "Олімпік" - 11 (12), "Карпати" - 9 (11), "Ворскла" - 8 (12), "Львів" - 8 (11).