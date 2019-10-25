Українець став чемпіоном світу з шахів серед юніорів

Українець став чемпіоном світу з шахів серед юніорів

Укрінформ
На чемпіонаті світу з шахів серед юніорів віком до 20 років в індійському Нью-Делі український гросмейстер Євген Штембуляк посів перше місце.

Про це повідомляє Федерація шахів України.

Українець набрав 9 з 11 очок (7 перемог, 4 нічиї).

“Перемога в останньому турі принесла Євгенові підсумкові 9 очок з 11 можливих та "чисте" перше місце", - йдеться у повідомленні.

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У чемпіонаті серед дівчат вдало виступила Марія Бердник, яка набрала 8 очок з 11 та взяла участь у розподілі 3-5 місць. У підсумку - 4 місце.

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