Українець став чемпіоном світу з шахів серед юніорів

На чемпіонаті світу з шахів серед юніорів віком до 20 років в індійському Нью-Делі український гросмейстер Євген Штембуляк посів перше місце.

Про це повідомляє Федерація шахів України. Українець набрав 9 з 11 очок (7 перемог, 4 нічиї). “Перемога в останньому турі принесла Євгенові підсумкові 9 очок з 11 можливих та "чисте" перше місце", - йдеться у повідомленні. Читайте також: Україна залишилася на 10-й позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА У чемпіонаті серед дівчат вдало виступила Марія Бердник, яка набрала 8 очок з 11 та взяла участь у розподілі 3-5 місць. У підсумку - 4 місце.