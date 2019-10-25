Україна залишилася на 10-й позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

За результатами чергових матчів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи Україна заробила 3 очки, але залишилася на 10-й позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Втім, усі асоціації на нашій ділянці таблиці УЄФА залишилися на своїх позиціях. Україна наразі має 32,5 бала. Попереду із загальною сумою балів у 33.35 розташовуються Нідерланди, а найближчий переслідувач — Туреччина має у своєму активі 31.4 бали. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Із таблиці коефіцієнтів УЄФА:

1.Іспанія (90.855),

2.Англія (79.605),

3.Німеччина (62.355),

4.Італія (61.225),

5.Франція (52.415),

6.Португалія (44.849),

7.Росія (43.883),

8.Бельгія (35.500),

9.Нідерланди (33.350),

10.Україна (32.500),

11.Туреччина (31.400).

Зазначимо, що ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2021/2022. Після реформи єврокубків і впровадження з 2021 року третього турніру 9-та, 10-та і 11-та асоціації формуватимуть єврокубкову квоту із 5 клубів. 9-та матиме двох — у Лізі чемпіонів, одного — у Лізі Європи і двох — у Лізі конференцій УЄФА. А от 10-а асоціація втрачає певні привілеї. Не кажучи вже про 11-ту, яка не дозволяє їй автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

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Нагадаємо, 3 очки для таблиці коефіцієнтів УЄФА Україні заробили нічиї “Шахтаря” в Лізі чемпіонів (із загребським "Динамо", 2:2), а також “Олександрії” (із "Сент-Етьєном", 1:1) та київського “Динамо” (із "Копенгагеном", 1:1) у Лізі Європи.

Тепер в активі “Шахтаря” 7 пунктів, “Динамо” має 4,5, у “Зорі” — 4, “Олександріі” — 2, “Маріуполя” — 0,5. Отже, на рахунку наразі 18 очок, або 3,6 бала.

Фото: uefa.com