Збірна України піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА

24 жовтня Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оновила світовий рейтинг національних збірних.

Збірна України з футболу покращила свої позиції на 3 рядки і наразі посідає 22 місце із 1536 балами в своєму активі. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Суперники збірної України у відбірковому циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія — 6, Сербія — 33, Люксембург — 96, Литва — 132.

Рейтинг ФІФА станом на 24 жовтня 2019 року

1. Бельгія — 1755

2. Франція — 1726

3. Бразилія — 1715

4. Англія — 1651

5. Уругвай — 1642

6. Португалія — 1632

7. Хорватія — 1631

8. Іспанія — 1625

9. Аргентина — 1617

10. Колумбія — 1615

…

22. Україна — 1536

Серед представників УЄФА національна футбольна команда України наразі посідає 14 місце.

Нагадаємо, у жовтні футболісти збірної України провели матчі у рамках кваліфікації Євро-2020 із Литвою (2:0) та Португалією (2:1).