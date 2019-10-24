Збірна України піднялася на три позиції в рейтингу ФІФА
Збірна України з футболу покращила свої позиції на 3 рядки і наразі посідає 22 місце із 1536 балами в своєму активі. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Суперники збірної України у відбірковому циклі чемпіонату Європи посідають наступні місця: Португалія — 6, Сербія — 33, Люксембург — 96, Литва — 132.
Рейтинг ФІФА станом на 24 жовтня 2019 року
1. Бельгія — 1755
2. Франція — 1726
3. Бразилія — 1715
4. Англія — 1651
5. Уругвай — 1642
6. Португалія — 1632
7. Хорватія — 1631
8. Іспанія — 1625
9. Аргентина — 1617
10. Колумбія — 1615
…
22. Україна — 1536
Серед представників УЄФА національна футбольна команда України наразі посідає 14 місце.
Нагадаємо, у жовтні футболісти збірної України провели матчі у рамках кваліфікації Євро-2020 із Литвою (2:0) та Португалією (2:1).