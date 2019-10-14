Україна обіграла Португалію і достроково вийшла на футбольне Євро-2020

Національна збірна України з футболу здобула шосту перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи-2020 і достроково гарантувала собі участь у фінальному турнірі XVI континентальної першості.

У своєму сьомому відбірковому матчі Євро-2020 "синьо-жовті" обіграли чинного володаря титулу команду Португалії - 2:1, повідомляє Укрінформ.

На НСК "Олімпійський" у Києві відзначилися Роман Яремчук, який відкрив рахунок на 6-й хвилині, та Андрій Ярмоленко (27) - у господарів; Кріштіану Роналду (72, з пенальті) - у гостей.

Україна - Португалія / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

На 72-й хвилині за другу жовту картку з поля був вилучений Тарас Степаненко.

У паралельному поєдинку групи В збірна Литви у Вільнюсі програла команді Сербії з рахунком 1:2.

Турнірне становище: Україна - 19 очок (після 7-ми ігор), Португалія - ​​11 (6), Сербія - 10 (6), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (7).

Україна перемогла Португалію / Фото: Данііл Шамкін. Укрінформ

У заключному матчі кваліфікації Україна 17 листопада зіграє в Белграді з футболістами Сербії.

Результати інших матчів понеділка:

група А: Косово - Чорногорія - 2:0, Болгарія - Англія - 0:6

Турнірне становище: Англія - 15 очок, Чехія - 12, Косово - 8, Чорногорія - 3, Болгарія - 3;

група Н: Франція - Туреччина - 1:1, Ісландія - Андорра - 2:0, Молдова - Албанія - 0:4.

Турнірне становище: Туреччина - 19 очок, Франція - 19, Ісландія - 12, Албанія - 9, Андорра - 3, Молдова - 3.

За підсумками групового етапу кваліфікації, який завершиться 19 листопада, визначаться 20 учасників фінальної стадії Євро-2020 - по дві кращих команди в усіх десяти групах. Останні чотири путівки отримають переможці стикових матчів плей-офф Ліги націй УЄФА.