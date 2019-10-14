Україна - Португалія. Текстова трансляція

Онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату Європи-2020 з футболу між національними збірними України та Португалії.

Україна - Португалія

2:1

МАТЧ ЗАВЕРШЕНО.

90+5 - Коваленко заробив попередження.

90+4 - Зінченко отримав жовту картку.

90+3 - М'яч потрапив у каркас воріт "синьо-жовтих"!

90+2 - Пятов у черговий раз рятує ворота збірної України.

88 - Пятов парирував потужний удар Фернандеша із середньої відстані.

85 - Господарі провели тривалу позиційну атаку в меншості, але без удару по воротах..

83 - Ярмоленко опинився в офсайді під час контрвипаду "синьо-жовтих".

80 - Сілва небезпечно простілив з лівого флангу - м'яч пролетів вздовж лінії воріт господарів за межі поля.

75 - Пятов двічі поспіль врятував ворота після ударів Роналду.

73 - Віктор Коваленко замінив Романа Яремчука.

72 - ГОООЛ!!! Роналду реалізував 11-метровий удар.

71 - Арбітр призначає пенальті у ворота збірної України. Червону картку отримав Степаненко.

67 - Остання заміна у португальців: Брума вийшов замість Жоау Маріу.

66 - Бруну Фернандеш пробив головою повз ворота Пятова з лінії воротарського майданчика.

64 - Рубен Діас отримав "гірчичник" за грубий підкат.

62 - Андрій Шевченко зробив першу заміну у матчі: Євген Коноплянка вийшов замість Марлоса.

60 - Семеду сфорив проти Миколенка. Малиновський вмконаф штрафний удар.

56 - Бруну Фернандеш замінив Жоау Моутінью.

53 - Пятов перехопив м'яч після подачі Сілви з кутового.

52 - Пятов знову врятував ворота після небезпечного пострілу Роналду у правий кут.

51 - Жоау Фелікс потрапив у положення "Поза грою".

50 - Пятов парирував удар Роналду.

47 - Ярмоленко порушив правила і отримав жовту картку.

46 - Жоау Фелікс у перерві замінив Гонсалу Гедеша.

Розпочався другий тайм!

ПЕРЕРВА. У паралельному мітчі групи В Литва - Сербія рахунок 0:0.

45 - Арбітр компенсував 1 хвилину до основного часу першого тайму.

44 - Стрімка онтратака українців завершилася неточним ударом Ярмоленка.

43 - Пятов парирував небезпечний удар Данілу.

41 - Роналду завершив затяжну атаку піренейців потужним ударом - м'яч просвистів над поперечиною.

38 - Сілва виконав кутовий - захист "синьо-жовтих" відвів небезпеку, вибивши м'яч подалі від своїх воріт.

37 - Удар Роналду з меж штрафного майданчика заблокував Кривцов.

32 - Пятов знову врятував ворота після пострілу Сілви.

29 - П'ятов виконав неймовірний сейв після небезпечного удару Жоау Маріу.

27 - ГОООООООЛ!!! Ярмоленко з меж штрафного майданчика відправив м'яч у нижній правий кут воріт після передачі Миколенка.

26 - За попередженнями рахунок зрівнявся: "гірчичник" отримав Пепе.

25 - Степаненко отримав жовту картку.

22 - Португалія більше володіє м'ячем (63х37). Україна у свою чергу намагається використовувати контратаки.

18 - Роналду сфолив проти Матвієнка, Пятов виконав штрафний.

16 - Степаненко у підкаті позбавив Роналду можливості пробити по воротах українців.

11 - Малиновський порушив правила. Роналду виконав штрафний - Романчук блокував удар Кріштіану, відправивши м'яч на кутовий.

6 - ГОООООООЛ!!! Рахунок відкрив Яремчук, який результативно зіграв на добиванні після розіграшу кутового.

5 - Роналду розіграв стандарт на лівому фланзі - до удару во воротах справа не дійшла.

2 - Малиновський вивів Яремчука на ударну позицію - постріл Романа у нижній правий кут воріт Патрісіу парирував.

Матч розпочався.

14 жовтня 2019 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок матчу о 21.45. Температура повітря +14С.

Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу, в якому зустрічаються збірні України та Португалії.

Стартові склади:

Україна - Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Марлос, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Головний тренер - Андрій Шевченко.

Португалія - Руй Патрісіу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Діаш, Рафаел Геррейру, Кріштіану Роналду, Жоау Моутінью, Жоау Маріу, Данілу, Гонсалу Гедеш, Бернарду Сілва.

Головний тренер - Фернанду Сантуш.

Арбітр - Ентоні Тейлор (Англія).

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Україна і Португалія зустрічаються вчетверте в офіційних матчах. У відбірковому турнірі до чемпіонату світу-1998 "синьо-жовті" перемогли в Києві - 2:1, піренейці в Порту - 1:0. На старті нинішньої європейської кваліфікації суперники в березні поділили очки в Лісабоні - 0:0.

Для дострокового виходу у фінальну стадію Євро-2020 "синьо-жовтих" у Києві влаштує нічія, піренейців - перемога.

В іншому поєдинку відбіркової групи В зійдуться збірні Литви та Сербії.

Турнірне становище: Україна - 16 очок (після 6-ти ігор), Португалія - ​​11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).

Заключний матч кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти сербів.