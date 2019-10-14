Україна - Португалія. Текстова трансляція
Україна - Португалія
2:1
МАТЧ ЗАВЕРШЕНО.
90+5 - Коваленко заробив попередження.
90+4 - Зінченко отримав жовту картку.
90+3 - М'яч потрапив у каркас воріт "синьо-жовтих"!
90+2 - Пятов у черговий раз рятує ворота збірної України.
88 - Пятов парирував потужний удар Фернандеша із середньої відстані.
85 - Господарі провели тривалу позиційну атаку в меншості, але без удару по воротах..
83 - Ярмоленко опинився в офсайді під час контрвипаду "синьо-жовтих".
80 - Сілва небезпечно простілив з лівого флангу - м'яч пролетів вздовж лінії воріт господарів за межі поля.
75 - Пятов двічі поспіль врятував ворота після ударів Роналду.
73 - Віктор Коваленко замінив Романа Яремчука.
72 - ГОООЛ!!! Роналду реалізував 11-метровий удар.
71 - Арбітр призначає пенальті у ворота збірної України. Червону картку отримав Степаненко.
67 - Остання заміна у португальців: Брума вийшов замість Жоау Маріу.
66 - Бруну Фернандеш пробив головою повз ворота Пятова з лінії воротарського майданчика.
64 - Рубен Діас отримав "гірчичник" за грубий підкат.
62 - Андрій Шевченко зробив першу заміну у матчі: Євген Коноплянка вийшов замість Марлоса.
60 - Семеду сфорив проти Миколенка. Малиновський вмконаф штрафний удар.
56 - Бруну Фернандеш замінив Жоау Моутінью.
53 - Пятов перехопив м'яч після подачі Сілви з кутового.
52 - Пятов знову врятував ворота після небезпечного пострілу Роналду у правий кут.
51 - Жоау Фелікс потрапив у положення "Поза грою".
50 - Пятов парирував удар Роналду.
47 - Ярмоленко порушив правила і отримав жовту картку.
46 - Жоау Фелікс у перерві замінив Гонсалу Гедеша.
Розпочався другий тайм!
ПЕРЕРВА. У паралельному мітчі групи В Литва - Сербія рахунок 0:0.
45 - Арбітр компенсував 1 хвилину до основного часу першого тайму.
44 - Стрімка онтратака українців завершилася неточним ударом Ярмоленка.
43 - Пятов парирував небезпечний удар Данілу.
41 - Роналду завершив затяжну атаку піренейців потужним ударом - м'яч просвистів над поперечиною.
38 - Сілва виконав кутовий - захист "синьо-жовтих" відвів небезпеку, вибивши м'яч подалі від своїх воріт.
37 - Удар Роналду з меж штрафного майданчика заблокував Кривцов.
32 - Пятов знову врятував ворота після пострілу Сілви.
29 - П'ятов виконав неймовірний сейв після небезпечного удару Жоау Маріу.
27 - ГОООООООЛ!!! Ярмоленко з меж штрафного майданчика відправив м'яч у нижній правий кут воріт після передачі Миколенка.
26 - За попередженнями рахунок зрівнявся: "гірчичник" отримав Пепе.
25 - Степаненко отримав жовту картку.
22 - Португалія більше володіє м'ячем (63х37). Україна у свою чергу намагається використовувати контратаки.
18 - Роналду сфолив проти Матвієнка, Пятов виконав штрафний.
16 - Степаненко у підкаті позбавив Роналду можливості пробити по воротах українців.
11 - Малиновський порушив правила. Роналду виконав штрафний - Романчук блокував удар Кріштіану, відправивши м'яч на кутовий.
6 - ГОООООООЛ!!! Рахунок відкрив Яремчук, який результативно зіграв на добиванні після розіграшу кутового.
5 - Роналду розіграв стандарт на лівому фланзі - до удару во воротах справа не дійшла.
2 - Малиновський вивів Яремчука на ударну позицію - постріл Романа у нижній правий кут воріт Патрісіу парирував.
Матч розпочався.
14 жовтня 2019 року. Київ. НСК "Олімпійський". Початок матчу о 21.45. Температура повітря +14С.
Ласкаво просимо до столиці України на поєдинок кваліфікаційного турніру чемпіонату Європи-2020 з футболу, в якому зустрічаються збірні України та Португалії.
Стартові склади:
Україна - Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Роман Яремчук, Марлос, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.
Головний тренер - Андрій Шевченко.
Португалія - Руй Патрісіу, Нелсон Семеду, Пепе, Рубен Діаш, Рафаел Геррейру, Кріштіану Роналду, Жоау Моутінью, Жоау Маріу, Данілу, Гонсалу Гедеш, Бернарду Сілва.
Головний тренер - Фернанду Сантуш.
Арбітр - Ентоні Тейлор (Англія).
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Україна і Португалія зустрічаються вчетверте в офіційних матчах. У відбірковому турнірі до чемпіонату світу-1998 "синьо-жовті" перемогли в Києві - 2:1, піренейці в Порту - 1:0. На старті нинішньої європейської кваліфікації суперники в березні поділили очки в Лісабоні - 0:0.
Для дострокового виходу у фінальну стадію Євро-2020 "синьо-жовтих" у Києві влаштує нічія, піренейців - перемога.
В іншому поєдинку відбіркової групи В зійдуться збірні Литви та Сербії.
Турнірне становище: Україна - 16 очок (після 6-ти ігор), Португалія - 11 (5), Сербія - 7 (5), Люксембург - 4 (6), Литва - 1 (6).
Заключний матч кваліфікації Євро-2020 збірна України проведе 17 листопада в Белграді проти сербів.