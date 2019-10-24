ФІФА призначила Китай місцем проведення нового Клубного ЧС-2021

Перший розіграш Клубного чемпіонату світу з футболу за новими правилами вирішено провести в Китаї.

Відповідне рішення одноголосно прийняла Рада ФІФА на своєму засіданні сьогодні, 24 жовтня. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Клубний чемпіонат світу з футболу за новими правилами проходитиме у період з червня по липень 2021 року. У турнірі гратимуть 24 клуби. Від Європи братимуть участь 8 команд - по 4 переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи за останні роки. Таким чином, вже зараз можна сказати, що серед європейських команд участь у турнірі візьмуть англійські клуби “Ліверпуль” і “Челсі” - переможці єврокубків минулого сезону.

Нагадаємо, що наступні два Клубні чемпіонати світу з футболу пройдуть у Катарі за старим форматом із 7 командами (переможцями клубних турнірів кожної з 6 конфедерацій і чемпіоном приймаючої країни).

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