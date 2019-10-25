Тренер "Ман Сіті": Зінченко пропустить 4-5 тижнів

Український захисник англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко пропустить 4-5 тижнів після операції на коліні.

Про це повідомив головний тренер “Ман Сіті” Хосеп Гвардіола.

“Зінченко пошкодив коліно і відчув щось в кістки. Він пропустить чотири або п'ять тижнів. Йому довелося зробити операцію з очищення коліна”, - передає слова Гвардіоли клубна пресслужба у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що 22-річний хавбек національної футбольної збірної України та англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко переніс операцію на коліні. Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram у підпису до фото з клініки в Барселоні: "На шляху до повернення".

Через травму Зінченко не зміг взяти участь у зустрічі 3-го туру Ліги чемпіонів УЕФА проти італійської "Аталанти" (5:1). Нинішнього сезону Олександр провів за "МС" дев'ять ігор у всіх турнірах.

Фото: instagram/zinchenko_96