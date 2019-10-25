Футболіст "МС" і збірної України Зінченко відновлюється у Барселоні

22-річний хавбек національної футбольної збірної України та англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після операції на коліні

"На шляху до повернення", - так підписав гравець фото з клініки у Барселоні на своїй сторінці в Instagram.

Через травму Зінченко не зміг взяти участь у зустрічі 3-го туру Ліги чемпіонів УЕФА проти італійської "Аталанти" (5:1).

Нинішнього сезону Олександр провів за "МС" дев'ять ігор у всіх турнірах.