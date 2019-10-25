Футболіст

Футболіст "МС" і збірної України Зінченко відновлюється у Барселоні

Фото
Укрінформ
22-річний хавбек національної футбольної збірної України та англійського клубу "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко продовжує відновлюватися після операції на коліні

"На шляху до повернення", - так підписав гравець фото з клініки у Барселоні на своїй сторінці в Instagram.

On the way back👊🏼

Допис, поширений Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Через травму Зінченко не зміг взяти участь у зустрічі 3-го туру Ліги чемпіонів УЕФА проти італійської "Аталанти" (5:1).

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Нинішнього сезону Олександр провів за "МС" дев'ять ігор у всіх турнірах. 

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