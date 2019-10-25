Українські воїни прилетіли до США на Марафон морської піхоти

Команда українських військових, які зазнали поранень, прибула до Вашингтона для участі у забігах 44-го Марафону морської піхоти США.

Літак з українцями прибув у другій половині четверга на летовище Вашингтон Даллес, передає власний кореспондент Укрінформу.

Як повідомили агентству в Посольстві України в США, команда наших воїнів буде поділена на дві групи. Одна вийде на старт на дистанції 10 км, друга бігтиме 50 км.

За 44 роки існування Марафону морської піхоти США маршрут у півсотні кілометрів учасники долатимуть вперше.

Планується, що ультрамарафонську дистанцію бігтимуть чотири представники української команди.

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Усі забіги 44-го Марафону морської піхоти США відбудуться цієї неділі, 27 жовтня. Зазвичай у них беруть участь десятки тисяч американців та гостей з інших країн.