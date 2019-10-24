Збірна ветеранів АТО вирушила на марафон морської піхоти до США

24 жовтня збірна ветеранів АТО вирушила до США для участі у 44-му Марафоні морських піхотинців.

Україну на 44-му Марафоні морських піхотинців представлятимуть 10 спортсменів, 5 з яких бігтимуть дистанцію 10 км, решта — 42 км. Про це повідомляє АрміяInform.

Кожен із учасників відзначив, що це велика честь для них представляти Україну на такому заході.

“Треба демонструвати свої здібності, щоб люди не здавалися, аби вони не боялися падати, не опускали руки”, — зазначила Ольга Бенда, яка першою серед жінок долучилася до забігу з ветеранами.

Ольга Бенда пішла добровольцем на передову, де, на жаль, зазнала травм. У травні 2017 року під час обстрілів вона втратила ліву ногу, однак, незважаючи на це, знайшла в собі сили і не зневірилася.

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Один із найбільших міжнародних марафонів - 44-й Марафон морських піхотинців відбудеться 27 жовтня у Вашингтоні.