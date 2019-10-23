Український морпіх візьме участь у Марафоні морської піхоти США

У 44-у Марафоні морської піхоти США, започаткованому в 1975 році, візьме участь військовослужбовець від українських ВМС старший лейтенант Олексій Бобчинець.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗС України.

"27 жовтня у Вашингтоні відбудеться 44 Марафон морської піхоти США, в якому беруть участь тисячі людей із майже 60 країн світу, у тому числі тисячі поранених військовослужбовців, ветеранів бойових дій. Цього року серед них буде офіцер Військово-морських сил Збройних Сил України старший лейтенант Олексій Бобчинець", - йдеться в повідомленні.

Командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко привітав офіцера, який з успішністю пройшов усі відбіркові випробування й отримав можливість показати світові гарт українського воїна. "Упевнений, що ти покажеш на що здатний, чим піднімеш на вищий щабель прапор ВМС ЗС України", - сказав Воронченко.

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Старший лейтенант Бобчинець проходив службу в 137 окремому батальйоні морської піхоти, під час виконання завдань у Павлополі отримав мінно-вибухову травму, внаслідок якої йому ампутували кінцівку. Незважаючи на це, Олексій активно займається спортом - недавно брав участь в запливі з десантуванням штурмовим способом на воду і подоланням відстані в 1 милю в пам’ять про подвиг офіцера Морської охорони Держприкордонслужби Дениса Петухова.