Ліга Європи УЄФА: результати матчів третього туру

У груповому турнірі Ліги Європи УЄФА-2019/20 відбулися поєдинки третього ігрового дня.

Як повідомляв Укрінформ, футболісти "Олександрії" на виїзді відібрали очки у французького "Сент-Етьєна" (1:1), а київське "Динамо" вдома обмінялося голами з данським "Копенгагеном" (1:1).

Результати матчів третього туру Ліги Європи:

група А - "Севілья" (Іспанія) - "Дюделанж" (Люксембург) - 3:0, "Карабах" (Азербайджан) - АПОЕЛ (Кіпр) - 2:2

турнірне становище: "Севілья" - 9 очок, "Карабах" - 4, "Дюделанж" - 3, АПОЕЛ - 1;

група В - "Мальме" (Швеція) - "Лугано" (Швейцарія) - 2:1, "Динамо" (Київ, УКРАЇНА) - "Копенгаген" (Данія) - 1:1

турнірне становище: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1;

група С - "Трабзонспор" (Туреччина) - "Краснодар" (Росія) - 0:2, "Хетафе" (Іспанія) - "Базель" (Швейцарія) - 0:1

турнірне становище: "Базель" - 7 очок, "Хетафе" - 6, "Краснодар" - 3, "Трабзонспор" - 1;

група D - "Спортинг" (Португалія) - Русенборг" (Норвегія) - 1:0, ПСВ (Голландія) - ЛАСК (Австрія) - 0:0

турнірне становище: ПСВ - 7 очок, "Спортинг" - 6, ЛАСК - 4, "Русенборг" - 0;

група Е - "Селтік" (Шотландія) - "Лаціо" (Італія) - 2:1, "Ренн" (Франція) - ЧФР (Румунія) - 0:1

турнірне становище: "Селтік" - 7 очок, ЧФР - 6, "Лаціо" - 3, "Ренн" - 1;

група F - "Айнтрахт" (Німеччина) - "Стандарт" (Бельгія) - 2:1, "Арсенал" (Англія) - "Гімарайнш" (Португалія) - 3:2

турнірне становище: "Арсенал" - 9 очок, "Айнтрахт" - 6, "Стандарт" - 3, "Гімарайнш" - 0;

група G - "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Феєноорд" (Голландія) - 2:0, "Порту" (Португалія) - "Рейнджерс" (Шотландія) - 1:1

турнірне становище: "Янг Бойз" - 5, "Порту" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Феєноорд" - 3;

група Н - ЦСКА (Росія) - "Ференцварош" (Угорщина) - 0:1, "Лудогорець" (Болгарія) - "Еспаньйол" (Іспанія) - 0:1

турнірне становище: "Еспаньйол" - 7 очок, "Лудогорець" - 6, "Ференцварош" - 4, ЦСКА - 0;

група I - "Сент-Етьєн" (Франція) - "Олександрія" (УКРАЇНА) - 1:1, "Гент" (Бельгія) - "Вольфсбург" (Німеччина) - 2:2

турнірне становище: "Вольфсбург" - 5 очок, "Гент" - 5, "Сент-Етьєн" - 2, "Олександрія" - 2;

група J - "Істамбул Башакшехір" (Туреччина) - "Вольфсберг" (Австрія) - 1:2, "Рома" (Італія) - "Боруссія" (Менхенгладбах, Німеччина) - 1:1

турнірне становище: "Рома" - 5 очок, "Істамбул Башакшехір" - 4, "Вольфсберг" - 4, "Боруссія" - 2;

група K - "Бешикташ" (Туреччина) - "Брага" (Португалія) - 1:2, "Слован" (Словаччина) - "Вулвергемптон" (Англія) - 1:2

турнірне становище:"Брага" - 7 очок, "Вулвергемптон" - 6, "Слован" - 4, "Бешикташ" - 0;

група L - АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Астана" (Казахстан) - 6:0, "Партизан" (Сербія) - "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 0:1

турнірне становище: "Манчестер Юнайтед" - 7 очок, АЗ "Алкмаар" - 5, "Партизан" - 4, "Астана" - 0.

Поєдинки четвертого туру групової стадії Ліги Європи УЄФА пройдуть 6-7 листопада. Київське "Динамо" на виїзді зіграє з "Копенгагеном", а "Олександрія" прийматиме "Сент-Етьєн".