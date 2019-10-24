"Динамо" і "Копенгаген" обмінялися голами у київському матчі Ліги Європи УЄФА

Футболістам київського "Динамо" не вдалося вдома обіграти данський "Копенгаген" у груповому турнірі Ліги Європи УЕФА.

У матчі третього туру розіграшу динамівці на НСК "Олімпійський" у Києві зіграли з "Копенгагеном" внічию - 1:1, повідомляє Укрінформ.

У дебюті зустрічі рахунок відкрили гості - на 2-й хвилині Єнс Стаге головою відпасував м'яч на П'єроса Сотіріу, який забив м'яч ударом з меж воротарського майданчика. Після перерви (на 53-й хвилині) Віктор Циганков зі стандарту закрутив м'яч у штрафний майданчик данців і Артем Шабанов результативно пробив головою в правий нижній кут воріт.

Динамо - Копенгаген / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Паралельний поєдинок у групі В Ліги Європи між шведським "Мальме" і швейцарським "Лугано" завершився з рахунком 2:1 на користь господарів.

Динамо зіграло внічию з Копенгагеном / Фото: Данііл Шамкін

Турнірне становище: "Копенгаген" - 5 очок, "Динамо" - 5, "Мальме" - 4, "Лугано" - 1.

У четвертому турі 7 листопада відбудуться матчі "Копенгаген" - "Динамо", "Лугано" - "Мальме".