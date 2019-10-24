УХЛ: «Кременчук» і «Донбас» здобули чергові перемоги

«Кременчук» впевнено очолює турнірну таблицю.

В матчах 11-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» розгромив вдома харківське «Динамо» 12:1, а «Донбас» на своєму майданчику обіграв «Білий Барс» 6:0. Про це повідомляє Укрінформ.

«Кременчук» вдруге в сезоні розгромив харківське «Динамо». Цього разу лідер чемпіонату переміг 12:1. Шайби у «Кременчука» закидали: Гриценко (тричі), Ворона (двічі), Созонов, Кисельов, Толстушко, Олександров, Орлов, Грицких.

«Білий Барс» на рівних змагався з «Донбасом» лише в першому періоді. Далі чемпіон довів свою перевагу в класі – 6:0. Шайби «Донбасу» закидали: Лялька (двічі), Коренчук, Никифоров, Каменьков, Яковлєв.

«Кременчук» здобув в чемпіонаті вже 10-у перемогу і набрав 30 очок. На другому місці «Дніпро» - 25 очок, на третій позиції «Донбас» - 19 очок після 9 матчів.

Нагадаємо, у матчі 10-го туру УХЛ «Дніпро» обіграв «Білий Барс» 5:3.