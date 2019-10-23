УХЛ: «Дніпро» обіграв «Крижаних Вовків»

Команда з Херсона здобула 9-у перемогу в сезоні.

В матчі 11-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) херсонський «Дніпро» обіграв вдома «Крижаних Вовків» - 8:1. Про це повідомляє Укрінформ.

На своєму майданчику в Херсоні «Дніпро» здобув 9-у перемогу в сезоні, розгромивши «Крижаних Вовків» 8:1. У переможців шайби закидали: Василенков, Брага, Каракулько, Шибаєв (двічі), Ліпсбергс, Декало, Дорофеєв.

Після 11 матчів «Дніпро» набрав 25 очок і посідає друге місце в УХЛ. А лідирує в лізі «Кременчук», який в 10 матчах набрав 27 очок.

Нагадаємо, у матчі 10-го туру УХЛ «Дніпро» обіграв «Білий Барс» 5:3.