Гол Малиновського не допоміг "Аталанті" уникнути поразки в Манчестері у Лізі чемпіонів
У квартеті С, де виступає донецький "Шахтар", англійський "Манчестер Сіті" розгромив італійський клуб українського півзахисника Руслана Малиновського "Аталанту" - 5:1, повідомляє Укрінформ.
Малиновський відкрив рахунок на 28-й хвилині зустрічі, реалізувавши пенальті. Успіх "Манчестер Сіті" принесли дубль Серхіо Агуеро (34, 38, з пенальті) та хет-трик Рахіма Стерлінга (58, 64, 69).
Результати інших матчів вівторка:
"Шахтар" (Донецьк, Україна) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) - 2:2
"Атлетико" (Іспанія) - "Баєр" (Німеччина) - 1:0
"Брюгге" (Бельгія) - "Парі Сен Жермен" (Франція) - 0:5
"Галатасарай" (Туреччина) - "Реал" (Іспанія) - 0:1
"Олімпіакос" (Греція) - "Баварія" (Німеччина) - 2:3
"Тоттенгем" (Англія) - "Црвена Звезда" (Сербія) - 5:0
"Ювентус" (Італія) - "Локомотив" (Росія) - 2:1.