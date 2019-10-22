Українські тенісистки зіграють турнір Кубка Федерації у Таллінні

Жіноча збірна України з тенісу побореться за путівку на відбіркові змагання Світової групи Кубка Федерації у столиці Естонії.

Загалом у Таллінні виступлять сім збірних - Україна, Австрія, Італія, Хорватія Естонія, Болгарія та Греція - які розбиті на дві підгрупи і поведуть боротьбу за одну путівку у кваліфікацію, повідомляє в Facebook пресслужба Федерації тенісу України.

Матчі пройдуть в Tallink Tennis Center у лютому 2020 року.

Як інформувало агентство, у відборі до Світової групи Кубка Федерації-2021 беруть участь 13 збірних, які змагатимуться за дві путівки. Шість команд, що залишилися (Люксембург, Польща, Сербія, Словенія, Швеція та Туреччина), виступлять на корті Centre National de Tennis in Esch/Alzette у Люксембургу.