МОК представив офіційний логотип Олімпіади-2024

Міжнародний олімпійський комітет представив офіційний логотип літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року, що проходитимуть в Парижі.

Логотип Ігор-2024 має вигляд золотої медалі, всередині якої зображений олімпійський вогонь і обличчя Маріанни — символ Франції. Зображення нового логотипу МОК представив у Twitter. 🥇🔥🇫🇷

La médaille, la flamme, Marianne.

Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024



The medal, the flame, Marianne

Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6 — Paris 2024 (@Paris2024) 21 жовтня 2019 р. Літні Олімпійські ігри 2024 року відбудуться 26 липня - 11 серпня в Парижі, Паралімпіада пройде 28 серпня - 8 вересня. Читайте також: Змагання з брейкдансу можуть увійти до програми Олімпіади 2024 року Як повідомлялося, організатори Олімпіади в Парижі запропонували МОК внести до програми змагань брейкданс, серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг. МОК розгляне цю пропозицію і прийме рішення до грудня 2020 року. Фото: olympic.org