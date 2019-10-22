МОК представив офіційний логотип Олімпіади-2024
Логотип Ігор-2024 має вигляд золотої медалі, всередині якої зображений олімпійський вогонь і обличчя Маріанни — символ Франції.
Зображення нового логотипу МОК представив у Twitter.
🥇🔥🇫🇷— Paris 2024 (@Paris2024) 21 жовтня 2019 р.
La médaille, la flamme, Marianne.
Voici le nouveau visage des Jeux Olympiques et Paralympiques de #Paris2024
The medal, the flame, Marianne
Here is the new face of the Olympic and Paralympic Games of #Paris2024 pic.twitter.com/6VvsItrql6
Літні Олімпійські ігри 2024 року відбудуться 26 липня - 11 серпня в Парижі, Паралімпіада пройде 28 серпня - 8 вересня.
Як повідомлялося, організатори Олімпіади в Парижі запропонували МОК внести до програми змагань брейкданс, серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг. МОК розгляне цю пропозицію і прийме рішення до грудня 2020 року.
Фото: olympic.org