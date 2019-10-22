МОК представив офіційний логотип Олімпіади-2024

МОК представив офіційний логотип Олімпіади-2024

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Укрінформ
Міжнародний олімпійський комітет представив офіційний логотип літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року, що проходитимуть в Парижі.

Логотип Ігор-2024 має вигляд золотої медалі, всередині якої зображений олімпійський вогонь і обличчя Маріанни — символ Франції.

Зображення нового логотипу МОК представив у Twitter.

Літні Олімпійські ігри 2024 року відбудуться 26 липня - 11 серпня в Парижі, Паралімпіада пройде 28 серпня - 8 вересня.

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Як повідомлялося, організатори Олімпіади в Парижі запропонували МОК внести до програми змагань брейкданс, серфінг, спортивне скелелазіння та скейтбординг. МОК розгляне цю пропозицію і прийме рішення до грудня 2020 року.

Фото: olympic.org

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